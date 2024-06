Wałęsa prosi o szansę dla Tuska. "Mnie jej nie daliście"

- Szanujcie Tuska, bo mnie próbowali zrobić agentem, żebyście odeszli ode mnie. Osłabili mnie maksymalnie. Do dziś nie mogę się pozbierać. To samo próbowano zrobić z Tuskiem. To wrogowie tak postępują. Proszę was, błagam was, dajcie szanse i osiem lat Tuskowi i jego drużynie - mówił do tłumu Wałęsa.