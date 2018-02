Wałęsa odpowiada Adamowiczowi. Nie posłucha apelu

Lech Wałęsa stwierdził, że prezydent Gdańska jest jego przyjacielem, ale powinien posłuchać PO w kwestii wyborów na prezydenta Gdańska. Co na to Paweł Adamowicz? Odpowiedział, że ceni sobie zdanie byłego prezydenta, ale i tak zrobi po swojemu.

- Apeluję do mojego przyjaciela, by jednak podporządkował się sugestiom i słuchał swojej partii i nie robił rozłamu. Jest moim przyjacielem i będzie, będę go wspierał, ale niech nie robi podobnych układów, bo to nie służy porozumieniu. Proszę, żeby podporządkował się decyzji partii, która go wspierała i z którą był - mówił Wałęsa.

Jednocześnie zadeklarował, że nie poprze kandydatury Adamowicza. Dlaczego? - Nie powinno się rządzić dłużej niż przez dwie kadencje - tłumaczył.