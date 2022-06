Wałęsa o Macierewiczu: Wariat i kłamca

- Macierewicz to wariat i kłamca, więc do jego doniesień trzeba podchodzić z wielką rezerwą - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem" Jarosław Wałęsa. - Trzeba było ograniczyć jego kandydowanie do Sejmu już wiele lat temu, bo to szkodnik najgorszego kalibru. Niech się w końcu odczepi od mojego ojca! Macierewicz powie wszystko, żeby tylko promować swoją osobę. Od lat żeruje on na kłamstwie smoleńskim. On jest niebezpieczny - ocenił syn byłego prezydenta.