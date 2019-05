Wałęsa idzie do sądu z IPN. Odszkodowanie przekaże nauczycielom

Lech Wałęsa zapowiedział pozew przeciwko Instytutowi Pamięci Narodowej. Były prezydent stwierdził, że ma dość "dalszych kłamliwych pomówień" przeciwko jego dobremu imieniu. "Wielomilionowe odszkodowanie" chce przekazać strajkującym nauczycielom.

W razie ewentualnej wygranej Wałęsy, pieniądze mają trafić do strajkujących nauczycieli.

Lech Wałęsa chce procesu

Gdyby prawnicy byłego prezydenta złożyli pozew, a sąd wyznaczył termin rozprawy, byłby to kolejny proces, w którym Wałęsa jest stroną. W wtorek Sąd Apelacyjny w Gdańsku zdecydował, że ma on przeprosić byłego pracownika Stoczni Gdańskiej Henryka Jagielskiego za nazwanie go agentem Służby Bezpieczeństwa.