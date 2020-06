Waldemar Witkowski - program wyborczy na wybory 2020. Zapowiada rewolucję w prawie pracy

Waldemar Witkowski wziął udział w debacie prezydenckiej w TVP. Odpowiadał merytorycznie i rzeczowo, zyskując tym samym sympatię wyborców. "Starałem się być naturalny, taki jak na co dzień. Nie przygotowywałem się do debaty, nie zrobiłem żadnych ściąg” – powiedział Wirtualnej Polsce kandydat Unii Pracy .

Waldemar Witkowski zapowiada rewolucję w prawie pracy. Program wyborczy na wybory 2020

"Nie da się pracować tyle godzin równomiernie intensywnie. W ciągu siedmiu godzin można wykonać tę samą pracę, co w ciągu ośmiu i mieć więcej czasu dla siebie” – tłumaczył w czasie kampanii, cytowany przez "Business Insider" kandydat na prezydenta.

Kandydat Unii Pracy nie jest zwolennikiem regulowania przymusowej emerytury. O ile minimalnego wieku emerytalnego by nie zmieniał, to jednak uważa, że każdy powinien mieć prawo przejścia na emeryturę wtedy, kiedy chce. Jeśli ktoś chce pracować dłużej, ma do tego prawo.