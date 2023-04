Walczył o ukaranie księdza pedofila. Tłumaczy dlaczego odszedł z Kościoła

Bolesne doświadczenia nie zraziły Marcina Mogielskiego do Kościoła. Wstąpił do seminarium, a następnie przeniósł się do zakonu dominikanów. Tam dzięki jego interwencji ukarano dominikanina Pawła M., który stał za "trwającymi dniami i nocami modlitwami, biciu, a także przemocy seksualnej, która miała prowadzić do oczyszczenia".