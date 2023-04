Duchowny ostro krytykował biskupów. Teraz podjął radykalną decyzję

- Jak się pojawił problem z Janem Pawłem II, Karolem Wojtyłą, czy było, czy nie było, trzeba to sprawdzić. Otworzyć archiwa, spotkać się z ofiarami przede wszystkim, wysłuchać osób skrzywdzonych. A nie teraz krzyczeć: to nieprawda, to nieprawda, precz z synagogi, nie chcemy tego widzieć, nie chcemy słyszeć. Do czego to prowadzi? Do tego, że ciemność ogarnęła Kościół - wskazał, a po zakończeniu kazania modlił się "za biskupów - o ich nawrócenie".