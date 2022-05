Walczy na najgorętszym odcinku frontu: Polska to generator przetrwania państwowości ukraińskiej

Po tym, jak armia ukraińska odepchnęła Rosjan z okolic Kijowa, Sum oraz Czernihowa i zaczęła posuwać się naprzód pod Charkowem, w Europie pojawiło się poczucie, że działania wojenne powróciły do formatu, w jakim istniały od 2014 do 2022 roku. Czyli, że wojna jest zlokalizowana w Donbasie. Znaczna część Europejczyków postrzega to jako coś już znanego, spokojnego, co należy do kategorii akceptowalnych strat. Co niektórych kusi, by po raz kolejny wezwać Ukrainę i Rosję, by usiadły do stołu negocjacyjnego, by robić interesy z Moskwą i spowolnić dostawy broni do Ukrainy.