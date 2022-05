Ukraina zawiedziona NATO. "Mają bardzo ciężką sytuację, grają bardzo ostro"

- Niewątpliwie obecna sytuacja Ukrainy jest bardzo trudna. Kijów jest pełen obaw, że wola do udzielania wsparcia przez Zachód jest coraz mniejsza, a ton debaty zmierza do zakończenia za oddanie kawałka ukraińskiego terytorium Putinowi. A wtedy "wszyscy będziemy żyć długo i szczęśliwie". To tak nie działa. To oderwanie od politycznych i strategicznych realiów. Ok. 80 proc. Ukraińców nie chce oddać żadnych terytoriów i pamięta, że jakiekolwiek próby urabiania Putina nie przynosiły później efektów. To są złe rady, które do długofalowego pokoju na pewno nie doprowadzą – ocenia dr Lorenz z PISM.