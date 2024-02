"Walczy o życie". Jaki zdradził, w jakim stanie jest Ziobro

- Zbigniew Ziobro ma drugą chemioterapię, walczy o życie, jest w bardzo trudnej sytuacji. W tej chwili nie ma takiej możliwości. Minister regularnie przesyła zwolnienia lekarskie do marszałka Sejmu, a jak trzeba to prześle także do komisji śledczej - zapewnił Patryk Jaki. - Jeśli chcą zachowywać się jak barbarzyńcy, to najbardziej świadczy o nich - ocenił.