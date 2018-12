Wałbrzych. Ksiądz oskarżony o nękanie żony organisty. Wcześniej miał z nią romans

45-letni duchowny z Wałbrzycha został oskarżony o grożenie i poniżanie żony organisty z parafii, w której pracował. Wcześniej ksiądz miał być w nieformalnym związku z kobietą.

Ksiądz Piotr M. został skierowany przez władze kościelne jako wikariusz do wałbrzyskiej parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w 2011 roku. Tam poznał małżeństwo, które pracowało w parafii. Z biegiem czasu ksiądz zbliżył się do żony parafialnego organisty.

W związku z romansem, w 2013 roku sąd wydał orzeczenie o separacji, o które wnioskowała kobieta. Po pewnym czasie postanowiła jednak wrócić do męża. Wówczas duchowny miał zacząć ją nękać. - Dzwonił do niej i wysyłał wiadomości, przez co wzbudził u niej uzasadnione poczucie zagrożenia - mówi Marcin Witkowski, szef wałbrzyskiej prokuratury rejonowej.