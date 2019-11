Wałbrzych. Kominiarki zrobili z rękawów od swetra. Kradli wszystko, co wpadło im w ręce

Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o liczne kradzieże i włamania. Wystrojeni w domowej roboty kominiarki okradali sklepy i kurierów. Usiłowali też włamać się do jednego z marketów.

Kryminalni z Wałbrzycha zatrzymali 23-latka i 31-latka. Mężczyźni ukradli z budowy 70 m kabla miedzianego o wartości 5 tys. zł. Włamali się też do samochodu dostawczego, skąd zabrali przesyłki kurierskie o wartości 3 tys. zł.

Złodziejaszkowie chcieli również włamać się do marketu w dzielnicy Podzamcze, ale spłoszyli ich przechodnie. To nie wszystko. Okazało się, że są winni kradzieży w kilku sklepach, skąd zabrali towar o wartości 1,2 tys. zł.

- Trzeba przyznać, że do każdego 'skoku' mężczyźni byli przygotowani. Policjanci zabezpieczyli domowej roboty kominiarki, wykonane z rękawów od swetra z wyciętymi na oczy otworami. W toku prowadzonego postępowania obaj mężczyźni przyznali się do zarzucanych czynów i złożyli obszerne wyjaśnienia - informuje nadkom. Kamil Rynkiewicz, oficer prasowy KWP we Wrocławiu.