Wakacyjne kurorty toną w śmieciach. Urzędnicy znaleźli sposób?

Śmieci to także problem w miastach. Kilka tygodni temu w Krakowie otwarto kąpielisko na Zakrzówku. Po kilku dniach Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zamieścił zdjęcia pokazujące, jak to miejsce wygląda po weekendzie. "Tu nie chodzi o ilość koszy, o częstotliwość ich opróżniania, a o to, żeby po prostu nie śmiecić. Zabrać ze sobą to, co się przyniosło. W takich okolicznościach zakaz jedzenia i picia na pomostach nie powinien dziwić. Często te wszystkie śmieci lądują w wodzie" - pisze miejska spółka.