Wakacyjna promocja na Orlenie? Poseł zaskoczył: księża już mają!

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował, że na początku wakacji w Polsce może dojść do obniżek cen paliw. O "wakacyjnej promocji" mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. - No, księża już mają program lojalnościowy i mają taniej na stacji benzynowej, pracownicy "Orlen Press" też - stwierdził. - Księża? Wszyscy? - pytał prowadzący program Patryk Michalski. - Słyszałem, że wszyscy, ale może się mylę - odpowiedział polityk PSL. - Przyjeżdża się w koloratce na Orlen i jest zniżka? Jak to działa? Skąd pan ma te informacje? - dopytywał Michalski. - Gdzieś mi to przeleciało w głowie, trzeba to sprawdzić - oznajmił Zgorzelski. - W programie lojalnościowym powinien być zawarty punkcik, że dostaniesz zniżkę 1 zł na litrze, jeśli zadeklarujesz, że zagłosujesz na PiS - ironizował gość WP.

