Wakacje w Polsce a za granicą. Turyści nad Bałtykiem zwrócili uwagę na jedną rzecz

Wakacje nad polskim morzem potrafią uderzyć po kieszeni. Przekonują się o tym turyści wypoczywający nad Bałtykiem. Galopująca inflacja zatarła sporą kiedyś różnicę między wakacjami w Polsce a za granicą. Co obecnie bardziej finansowo się opłaca - wypoczynek w kraju czy wyjazd za granicę? Reporter WP Jakub Bujnik zapytał o to turystów w Łebie. Wypoczywający tu Polacy zwracali uwagę na jedną zasadniczą różnicę – pogodę. - Dla mnie jedyna różnica to pogoda. Za granicą jest pewna, tutaj niestety nie zawsze, ale nie ma też co narzekać, bo na to nie mamy wpływu. Trzeba korzystać – usłyszeliśmy. - Myślę, że tutaj jest drożej. Za granicą jest taniej, jak wszystko się wykupi w odpowiednim czasie i się poszuka – podsumował turysta. - Powiem szczerze: jeździmy do Włoch, bo my mieszkamy w Niemczech, kosztuje nas to 1,5 tys. euro za tygodniowy pobyt all inclusive, a tutaj już 10 tys. złotych – przyznała brutalnie kolejna para turystów. - Porównywalnie jest. Nie ma jakiejś przepaści między wyjazdem za granicę a tutaj - rzucił kolejny zapytany mężczyzna. - Tam pewna pogoda, a ceny wydaje mi się, że porównywalne. Tam 100% pewnej pogody, ale my akurat kochamy polski Bałtyk – stwierdziła para emerytów. - To wszystko zależy. Można mieć wyjazd za granicę w podobnej cenie np. do Turcji – usłyszeliśmy od czteroosobowej rodziny. Więcej w materiale wideo z Łeby.