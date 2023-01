Wagnerowcy w Serbii? Prezydent Vucić reaguje

- Rosja powinna zaprzestać rekrutacji Serbów do walki u boku paramilitarnej Grupy Wagnera w Ukrainie - powiedział we wtorek serbski prezydent Aleksandar Vucić. Przed dołączaniem do najemników przestrzegł też minister obrony. - Pociągnie to za sobą konsekwencje - stwierdził Milos Vucević.