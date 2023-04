Wagnerowcy w Bachmucie. Rosjanie pokazują nagranie

Agencja AP udostępniła nagranie z Bachmutu, które zostało wyemitowane w niedzielę przez rosyjską telewizję państwową. Materiały Rosjan mają najczęściej charakter propagandowy. Wideo pokazuje żołnierzy należących do słynnej, prywatnej grupy Wagnera, którzy jadą drogą prowadzącą przez Bachmut oraz poruszają się wśród gruzów i zniszczonych budynków. Jeden z nich opowiada, że muszą przemieszczać się w szybkim tempie, przyznając, że są łatwym celem dla ukraińskich snajperów. To ukraińskich strzelców wyborowych Rosjanie boją się najbardziej i to przed nimi muszą uciekać w mieście. - Nasz ruch jest tu generalnie szybki. (…) tam dalej przed nami są wieżowce i stamtąd mogą nas rozpracować - tłumaczył Rosjanin. Agencja Associated Press nie była w stanie zweryfikować dokładnego czasu, miejsca oraz warunków, w jakich zostało wykonane rosyjskie nagranie. Zostało ono udostępnione po tym, jak ministerstwo obrony w Rosji poinformowało o zdobyciu przez wagnerowców dwóch dzielnic Bachmutu, w północno-zachodniej i południowo-wschodniej części miasta. W mieście cały czas pozostają ukraińscy żołnierze, którzy dzielnie atakują rosyjskich okupantów.