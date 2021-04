W weekend zmiany w pogodzie. Synoptyk o prognozie na najbliższe dni

- Niestety chłodny front atmosferyczny, który przechodził w nocy przez centralną Polskę, już dotarł do krańców południowo-wschodnich, więc cała Polska już w tym momencie znajduje się w chłodniejszym powietrzu pochodzenia arktycznego, a co za tym idzie w całym kraju zrobiło się dużo chłodniej - powiedział gość programu "Newsroom" WP, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron. Agnieszka Kopacz pytała go, jakiej pogody możemy się spodziewać w najbliższy weekend. - Pogoda w najbliższych dniach będzie stabilna. To dobra informacja, bo ostatnio mieliśmy do czynienia z huśtawką pogodową. Problem jest niestety taki, że będzie stabilnie chłodno. Słońce będzie się przeplatać z chmurami, z tych chmur okresami padać będzie deszcz, ale też deszcz ze śniegiem, miejscami nie wykluczamy nawet śniegu - mówił synoptyk. Przekazał też, że spodziewana temperatura w całym kraju będzie się wahać od 6 do 11 stopni Celsiusza.

Rozwiń