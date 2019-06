W upale zostawiła dzieci w aucie. Poszła na zakupy

Łódzcy policjanci musieli interweniować w sprawie matki, która zostawiła swoje dzieci w samochodzie i wybrała się do sklepu. Po krótkiej wizycie w szpitalu 7-latka i 2,5-roczny chłopiec zostali zwolnieni do domu.

Kobieta miała podjechać pod sklep i zostawiła dzieci, bo jedno z nich usnęło. Matka zostawiła uchylone szyby, które miały się domknąć przy zamykaniu pojazdu, czego kobieta nie zauważyła. 7-latka i 2,5-roczny chłopiec mogli tam przebywać około kilkunastu minut. Na miejsce wezwano pogotowie, gdyż dzieci były rozpalone. Trafiły na krótkie badania do szpitala i zostały zwolnione do domu.

Policja prowadzi postępowanie w sprawie. Jeśli okaże się, że doszło do narażenia dzieci na utratę życia lub zdrowia, to matce 7-latki i 2,5-rocznego chłopca grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze apelują, aby nie zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie, bo to może skończyć się tragicznie.