W TVP trwa zaklinanie rzeczywistości. "To nie będzie służyło PiS"

Trzecia Droga będzie reprezentowana w Sejmie przez 65 przedstawicieli. Z czego PSL wprowadzi do Sejmu 27 posłów, a Polska 2050 - 35 posłów. Prawo i Sprawiedliwość, licząc na to, że namówi PSL do wspólnego rządzenia, mogłoby liczyć na 221 mandatów. To zaledwie 10 mniej niż większość wymagana do samodzielnego rządzenia. Gdyby natomiast doszło do koalicji z całą Trzecią Drogą wynik byłby lepszy - 259 mandatów.