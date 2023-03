W TVP Info aż zamilkli. "Coś obrzydliwego"

Były prezes TVP Jan Dworak przyznał, że nie dziwi się bojkotowi mediów publicznych przez polityków. Komentował w ten sposób sytuację w programie "Minęła 20" na antenie TVP Info. Artur Łącki z Koalicji Obywatelskiej zaatakował w jego trakcie dziennikarzy stacji oraz Radia Szczecin, odnosząc się do sprawy śmierci nastoletniego syna posłanki tej formacji. Po ostrych oskarżeniach, rozłączył się, a prowadzący przyznał, że nie wie, co ma po tym zrobić. - Nie dziwi mnie ten bojkot. To jest skandal. Współdziałały (TVP Info i Radio Szczecin - przyp. red.), tworząc taką atmosferę. Nie ma mowy o działaniach przypadkowych. To jest coś obrzydliwego, co zasługuje na społeczny ostracyzm - mówił w programie "Newsroom" WP Dworak. - Nie może być tak, że propagandowe zadania mediów publicznych są prowadzone z krzywdą - już nie mówię o dzieciach, bo to się w głowie nie mieści, to jest skandal - z krzywdą dla dorosłych - dodawał i podkreślał, że "te media, w takiej formie, nie mają sensu". - Tę groźną farsę, jaką są media publiczne, trzeba zakończyć - ocenił Jan Dworak.