W Tatry tylko z maseczką? W życie wchodzą nowe przepisy

W Tatry tylko z maseczką

O ile dotychczas turyści wypoczywający na terenie TPN nie odczuwali zbyt dotkliwie obostrzeń związanych z koronawirusem, o tyle teraz mogą one dać się im we znaki. Chodzi głównie o obowiązek zasłaniania ust i nosa nie tylko w przestrzeni zamkniętej, ale również podczas przebywania w przestrzeni publicznej, czyli np. w parku lub na ulicy.

Czy zatem idąc w góry, oprócz standardowego wyposażenia musimy mieć również maseczkę? - W Tatrzańskim Parku Narodowym obowiązują takie same przepisy jak wszędzie, więc my również musimy się do nich zastosować – mówi nam Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Oznacza to, że od soboty każdy turysta przebywający na szlaku będzie musiał pamiętać o zasłonięciu ust i nosa.