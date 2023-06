W Tatrach biją na alarm. Dziesiątki ratowników w akcji

TOPR o trudnych warunkach w górach: "Budziło nasze zdumienie"

Wszystkie zdarzenia miały miejsce w masywie Rysów i polegały na ześlizgnięciu się po śniegu. - To typowe zdarzenie o tej porze roku, które zdarza się rokrocznie od kiedy ludzie chodzą po górach - powiedział ratownik. Wyjaśnił, że przyczyną jest najczęściej brak odpowiedniego sprzętu, albo brak umiejętności jego użycia, a czasem najzwyklejszy pech. - Bywa, że zdarzy się to też znawcy tematu, choć on w 99,9 proc. będzie się umiał odpowiednio ratować lub poprawnie oceni śnieg i w porę "zdjąć nogę z gazu". Jak są warunki niekorzystne, to w odpowiedniej chwili się wycofa - dodał.