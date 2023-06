Ciało mężczyzny znalezione w Tatrach

Jak wyjaśnił ratownik dyżurny TOPR, dochodzenie w sprawie okoliczności śmierci mężczyzny prowadzi zakopiańska policja, która także ustala jego tożsamość. Nie wykluczył jednak, że może to być ok. 30-letni mężczyzna, który był poszukiwany przez TOPR w tym rejonie Tatr. W czwartek wyszedł on w góry i do tej pory nie powrócił.