W sądeckich lasach spotkano pumę? Polskę obiegło zagadkowe zdjęcie

- Skontaktowaliśmy się z autorem tego materiału i nasi pracownicy razem z nim udali się w miejsce, gdzie widziane było zwierzę. Pewną podpowiedzią byłyby tropy, które pozostawiło, ale od niedzieli minęło już trochę czasu i zostały one roztopione. Do tego nie mamy pewności, czy to dokładnie to miejsce, przez które przechadzał się kotowaty. Wstrzymałbym się jednak od panikowania i wyciągania pochopnych wniosków - stwierdził na łamach "Gazety Krakowskiej" Piotr Majka, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Nawojowa.