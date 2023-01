W Rosji wrze, szukają winnych. "Rośnie gniew i oburzenie na armię"

- To sprzeciw wobec niesprawności i niekompetencji armii. To, co się stało w Makiejewce, podważa zaufanie do armii, do mitu o jej nadzwyczajnej sile. Nie jest to ferment wobec Władimira Putina i samej wojny, ale wobec amatorskiego dowodzenia na szczeblach lokalnych. I przez to wojna, w oczach Rosjan, nie wygląda tak, jak miała wyglądać - mówi Wirtualnej Polsce ekspert ds. rosyjskiej dezinformacji.