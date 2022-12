W Polskim Radiu brakuje Solidarnej Polski? Ozdoba interweniuje

Interia poinformowała, że Jacek Ozdoba skarży się na Polskie Radio. Napisał w tej sprawie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W programie "Tłit" Patryk Michalski pytał go o szczegóły. - To kwestia pluralizmu politycznego i dostępu do informacji. Uważam, że ugrupowanie, które jest w rządzie i ma 20 posłów, powinno mieć dostęp do anteny. Mam nadzieję, że pani prezes Kamińska rozumie, jaką funkcję pełni - powiedział Jacek Ozdoba. Kiedy Zbigniew Ziobro był ostatnio w Polskim Radiu? - Szczerze mówiąc, nie pamiętam - odpowiedział Jacek Ozdoba. Dlaczego więc zagłosował za przyznaniem dodatkowych 700 mln zł dla mediów publicznych? - Czym innym jest funkcjonowanie instytucji a kierownictwo. Ja widzę w TVP pluralizm polityczny. Jest TVP Historia, TVP Rozrywka. Telewizja Polska ma misję. Oglądam te programy, które mnie interesują, np. "Alarm" o gospodarce odpadami. Materiały Anity Gargas są bardzo dobre - mówił Jacek Ozdoba.