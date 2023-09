"W Polskę na weekend". Polski biegun piękna. Suwalszczyzna potrafi oczarować

Dla wielu to koniec świata. Nie ma tu zatłoczonych deptaków czy długich kolejek do atrakcji. Są za to spokój, piękna przyroda, no i woda. Dużo wody. Czas, żebyście poznali "Krainę z baśni", gdzie egzotyka, folklor, ale i magia są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Czas na podróż po Suwalszczyźnie. W tym odcinku programu "W Polskę na weekend" poznacie "polski biegun zimna". Zobaczycie most, który przypomina włoski akwedukt. Przekonacie się, że góry nie muszą być tylko na południu Polski. Pokażemy wam najgłębsze jezioro w naszym kraju i rzekę, która jest rajem dla kajakarzy. Poznacie duże miasto pełne zabytków, ale i małą wieś, która jest stolicą Litwinów w Polsce. Jednym zdaniem: Suwalszczyzna was zaskoczy. Więcej w materiale wideo.