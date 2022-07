W Polsce zimą zabraknie węgla? "Nie zrobiono w tej sprawie nic"

Zimą czeka nas problem z węglem? Alarmują o tym eksperci i branża. Na polecenie premiera Jacek Sasin oraz polskie spółki muszą sprowadzić dodatkowe zapasy tego surowca, co jednak utrudnia przepustowość polskich portów. Czego mogą się spodziewać Polacy? - W tej sprawie, prawdę mówiąc, jest już mało nadziei. Ale trzymam kciuki, żeby jakimś rzutem na taśmę udało się dostarczyć jakieś dodatkowe dziesiątki ton węgla. Jesteśmy w sytuacji, w której grozi nam – co najmniej połowie gospodarstw indywidualnych – brak opału na zimę – powiedział w programie "Tłit" WP były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz (PO). – To jest modelowy przykład, jak rząd – koncentrujący się na walce z opozycją, na walce o władzę – kompletnie pozbawił się zdolności rządzenia. Ponieważ nie podjęto żadnej decyzji wyprzedzającej wiedząc o tym, że będzie wojna z Rosją. Od listopada był czas na to, żeby zakontraktować węgiel, dodatkowe zapasy – dodał. – Wiadomo było w pewnym momencie, że ten węgiel rosyjski nie będzie do Polski przyjeżdżał i efekt jest taki, że nie zrobiono w tej sprawie nic. Tak samo, jak z termomodernizacją (…). Rząd wziął pieniądze, które się nam należały z tej polityki opłat CO2, które powinny być przeznaczone na termomodernizację. 60 miliardów przeputał – znaczy: rozdał, przeputał, dał swoim, itp. I teraz, tuż przed zimą, premier Morawiecki wzywa: ocieplajcie domy. Przecież to jest jakiś horror. To jest taki dowód, że oni w ogóle stracili zdolność rządzenia – zaznaczył Sienkiewicz. – Problem polega na tym, że oni już nie są w stanie rządzić (…). Pan premier Morawiecki, okrzyknięty "posłem z Katowic" i "oszustem z Wrocławia" teraz ma pretensje, że składy węgla nie chcą kooperować, bo nie chcą dać się okraść – kontynuował. Czy mamy do czynienia z tzw. wojną węglową w rządzie? - PiS zachowuje się jak taki baca z kawału góralskiego, który piłuje gałąź, na której siedzi. Jak go turysta ostrzega, że nie z tej strony, on to ignoruje. Spada i mówi o tym turyście: to chyba był jakiś prorok. (…) W tej chwili ofiarą tej pułapki już nie został Mateusz Morawiecki, tylko miliony Polaków – wskazał gość WP.