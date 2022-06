W Polsce powstaną specjalne silosy. Wiceminister o planach Bidena

Prezydent USA Joe Biden zapowiedział we wtorek, że przy granicach Ukrainy, w tym w Polsce, powstaną tymczasowe silosy, które pozwolą na eksport ukraińskiego zboża drogą lądową. Zastrzegł, że będzie to wymagać czasu. Biden stwierdził, że jest to jeden ze sposobów, by uniknąć dalszego wzrostu cen żywności spowodowanego m.in. przez rosyjską agresję i blokowanie przez Rosję ukraińskich portów. Czy Polska będzie miała w tym swój udział? - Nic takiego nie zostałoby ogłoszone, gdyby wcześniej nie było to uzgodnione z polskimi, ale i ukraińskimi władzami. Amerykanie są bardzo zaangażowani w pomoc dla Ukrainy i to jest jeden z przejawów tej polityki - powiedział w programie "Tłit" WP wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

