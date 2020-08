WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

LGBT. W Polsce narastają podziały społeczne. Sienkiewicz: "PiS dostrzegł, że to budzi emocje" W ostatnich dniach po raz kolejny rozgorzała dyskusja na temat społeczności LGBT w Polsce. Łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski stwierdził,... Rozwiń takich marszów jak oglądaliśmy cho … Rozwiń Transkrypcja: takich marszów jak oglądaliśmy chociażby na Śląsku ostatnim holowaniem i brakiem reakcji policji będzie jeszcze więcej to będzie taki motorem sprawczym że takich głos będziemy widzieć więcej to już się stało to już jest właściwie polsko codziennością nie ma prawie że dnia że co 2 dni dochodzą informację o pobiciu kogoś o zastraszanie wyzwaniu szarpaniu tylko za inny wygląd już nawet nie chodzi o ludzi którzy należą do środowiska lgbt chodzi o jakiekolwiek skojarzenie inność można dostać poza coś z wyzywałem opluty i pobity w Polsce za to że się pa kolorową torbę No gdzie my żyjemy No przecież to jest absurd jakiś ale ten absurd zafundowali nam rządzący dlatego że wyszło mi z babą że na tym się można wygrać wybory czyli terminowo Piątkowski dała musi walczyć o dobre imię swoje o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów o innej orientacji seksualnej dokładnie tak i jedną z pierwszych Ustaw którą się zajmie sejmy w czasie rozpoczynającego się roku szkolnego to będzie projekty stop edukacji seksualnej w sejmie bardzo możliwe znaczy PiS dostrzegł że to budzi emocje społeczne i że na nich można coś ugrać niezależnie od kosztów dla państwa dla i będzie to kontynuował a pan minister Zbigniew Ziobro też nie pozwoli żeby ta tematyka została wygaszona bo buduje swoją siłę na niej buduje szantaż reszty pis-u polityka No co tu dużo mówić no ohydna