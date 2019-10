W PiS szukają winnego. Spotkanie na Nowogrodzkiej

Wyniki wyborów nie do końca zadowalają Jarosława Kaczyńskiego. Rośnie temperatura w partii. Część polityków żąda powyborczych rozliczeń. Okazuje się, że winnych utraty władzy w Senacie wskazuje się poza PiS.

Choć na kandydatów PiS do Senatu zagłosowało ponad 8 milionów Polaków (więcej niż na kandydatów do Sejmu), to mandat uzyskało tylko 48 z nich. Przy tej samej liczbie senatorów opozycji o większości zadecyduje czterech parlamentarzystów niezrzeszonych. Trzech z nich to politycy kojarzeni z Platformą Obywatelską.