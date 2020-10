W PiS-ie rośnie fala niezadowolenia. "Nastąpiła erozja zaufania do Kaczyńskiego"

"Nie ma już kim robić"

- Myślę, że Kaczyński zaczął rozumieć, że żadnych liberałów do siebie nie przekona zmianą kursu na "eko" i obstawianiem się partyjną młodzieżą, dlatego chciał pójść na twardo, ale wyszło jak ostatnio wszystko u nas. Wygrały emocje i oderwanie od realiów, a potem paniczne szukanie rozwiązania - słyszę od jednego z polityków partii. - Prezes chyba przestał dostrzegać, że zmiany zmianami, ale po prostu nie ma już kim robić. Pozbywając się starej gwardii do Brukseli, zostało mu Forum Młodych, zwaśniona koalicja i grupa paladynów-potakiwaczy - dodaje.

"Nie wolno otwarcie przyznać się do błędu"

Niektórzy rozmówcy WP przekonują również, że choć zaufanie do Jarosława Kaczyńskiego nadal jest wysokie, coś się istotnie zmieniło. - Problem polega na tym, że wielu widzi, że coś się popsuło, ale nie wolno otwarcie przyznać się do błędu. Pozostał śmiech i wyparcie. Ale to może się zmienić, w przypadku "Piątki" wielu posłów postawiło się przecież wprost Kaczyńskiemu - słyszymy.

Do tego obrazu dochodzi jeszcze jedno wydarzenie, które w czwartek opisało radio RMF FM. Jarosław Kaczyński podczas narady partyjnej miał rzekomo przekonywać, aby do dymisji podał się minister zdrowia Adam Niedzielski - który zdaniem prezesa PiS jest "zbyt mało charyzmatyczny" - a zastąpił go generał Grzegorz Gielerak, szef Wojskowego Instytutu Medycznego. Pomysł miał upaść, ponieważ został uznany za "nieracjonalny". I choć nasi rozmówcy z Kancelarii Premiera twierdzą, że taka propozycja nie padła, same doniesienia dobrze oddają atmosferę panującą w partii. - Następuje erozja zaufania do naczelnika - twierdzi informator WP.