W PiS boją się przesłuchania Kaczyńskiego. "Może nie utrzymać nerwów na wodzy"

Nasz inny rozmówca dodaje, że otoczenie Jarosława Kaczyńskiego ma jeszcze nieco ponad dwa tygodnie, żeby tak przygotować prezesa PiS, by żadne pytanie nie było w stanie wyprowadzić go z równowagi. – Nie wiem jednak, czy ktoś będzie miał wystarczająco dużo odwagi. Tym bardziej, że oficjalnie wszyscy będą zapewniali prezesa, że na pewno da sobie radę i nic go nie zaskoczy. A co jeśli zaskoczy i to w czasie kampanii przed wyborami samorządowymi? – zastanawia się.