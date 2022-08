"W papierach wszystko się zgadza", czyli PIP a zachowanie Tomasza Lisa w "Newsweeku"

Nowy naczelny "Newsweeka": Wiele osób w redakcji chciało zostawić to za sobą"

Do ustaleń kontroli PIP odniósł się również nowy naczelny "Newsweeka" Tomasz Sekielski, który w radiu TOK FM stwierdził, że "to, co najważniejsze, co wynika z tekstu "Rzeczpospolitej", to fakt, że w całej firmie są procedury antymobbingowe i one działają. A zarzucano całej grupie RASP, że nie dba o pracowników, nie zajmuje się sprawami, zgłoszeniami". Dziennikarz podkreślił jednak, że wyniki nie rozstrzygają, czy w redakcji był stosowany mobbing.