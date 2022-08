W Pacanowie bunt parafian przeciwko proboszczowi. "To nie ksiądz, tylko szatan"

Parafianie nie ustają w działaniach i w rozmowie z portalem zapowiadają kolejne. – Z kim nie rozmawiam, to zapewnia, że czeka na odwołanie proboszcza. Jeżeli do tego nie dojdzie, to jesteśmy gotowi podjąć kolejne kroki. Niewykluczone, że zrobimy to, na co zdecydowali się parafianie w Fałkowie - mówi Onetowi jeden z mężczyzn.