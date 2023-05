W Moskwie drony nie polecą. Kuriozalne tłumaczenie władz

Zamach na życie Putina?

Jak podaje dalej "The Jerusalem Post", Rosja zaczęła wprowadzać ograniczenia dla UAV, po rzekomej próbie zamachu na rosyjskiego prezydenta. Jeden z dronów miał uderzyć w Kreml. Moskwa oskarża o atak Ukrainę, ta jednak nie przyznaje się do takiego działania. Według raportu Bilda Ukraina próbowała zorganizować atak na życie Putina, jednak dron rozbił się w parku przemysłowym pod Moskwą. Z kolei w środę wieczorem doszło do pożaru rafinerii ropy naftowej na południu Rosji, który także miał być efektem ataku za pomocą drona.