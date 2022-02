W marcu może wrócić zima. Synoptyk IMGW zapowiada

Pogoda w ostatnim czasie dała o sobie znać. Przez Polskę przetoczył się orkan Eunice, powodując wielomilionowe straty. W krytycznym momencie wichury pozbawiły prądu ponad 1,2 mln odbiorców, a strażacy interweniowali w ciągu doby ponad 24,8 tys. razy. Co czeka nas w pogodzie w przyszłym tygodniu? - Na zachodzie pojawią się wartości dwucyfrowe, nawet 10-11 stopni. Widać, że bardzo ciepłe, atlantyckie powietrze do nas powróci — prognozuje Grzegorz Walijewski z IMGW w programie "Newsroom" WP. Modele dwutygodniowe przewidują nadejście wiosny, ale ostrożnie. - Pamiętajmy, że jeszcze jest marzec. W marcu jak najbardziej możemy spodziewać się warunków zimowych. Modele długoterminowe są rozbieżne, natomiast nasi klimatolodzy uważaj, że mimo wszystko jakiś epizod zimowy może pojawić się w pierwszej dekadzie marca — dodaje Walijewski. Temperatura w niektórych miejscach może spaść do minus 10 st. C.