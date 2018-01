W których województwach popierają PiS, a w których PO? Nowy sondaż

Województwa małopolskie, podkarpackie, lubelskie i podlaskie - to bastiony PiS-u. Tu najwięcej osób deklaruje oddanie głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego. Wynik to uśrednione dane z 9 pierwszych miesięcy 2017 r. PO najwięcej wyborców zgromadziło natomiast w Wielkopolsce. Co z Kukiz'15 i Nowoczesną?

PiS króluje w sondażach poparcia partii (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

CBOS przeanalizował, w jaki sposób wygląda poparcie dla poszczególnych partii wyborczych, gdy weźmiemy dane od stycznia do września 2017 r. i je uśrednimy. Na wejście do Sejmu - przyjmując tę perspektywę - mogłyby liczyć tylko 4 ugrupowania: PiS, PO, Nowoczesna i Kukiz;15.

Średnie poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego wyniosło w tym czasie 39,7 proc. Najwięcej zwolenników PiS ma w województwach podkarpackim (53,5 proc. zwolenników) oraz małopolskim (50,1 proc.) i podlaskim (48,8 proc.).

W tym okresie partia kierowana przez Grzegorz Schetynę mogła liczyć na 20,7 proc głosów. Największą popularnością PO cieszyła się w województwach pomorskim (28,5 proc.), wielkopolskim (27,4 proc.), dolnośląskim oraz zachodniopomorskim (po 26,9 proc.).

Poparcie dla ruchu Kukiz'15 to 8,1 proc. wyborców. Ugrupowanie Pawła Kukiza cieszyło się największym poparciem w województwie opolskim (16,2 proc), z którego lider pochodzi. W województwie lubuskim Kukiz'15 zdobył 12,1 proc. poparcia, w województwie dolnośląskim - 10,3 proc.

Najniższego uśrednionego poparcia ankietujący udzielili Nowoczesnej. Partia zdobyła 6,2 proc. głosów. Najwięcej zwolenników miała w województwach pomorskim (9,9 proc.), dolnośląskim (8,4 proc.) oraz lubuskim (7,8 proc.).

Od stycznia do września ub. roku SLD cieszyło się przeciętnie 4,3-procentowym poparciem, a na PSL chciało głosować średnio 4 proc. zdeklarowanych wyborców.