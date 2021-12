W Krakowie zemdlał kontroler? Media: tuż przed startem samolotu premiera

Lot premiera z Krakowa. Media: zemdlał kontroler

O zdarzeniu ma świadczyć rozmowa pomiędzy kontrolerem ruchu a pilotem samolotu Ryanair, który leciał z Katanii we Włoszech do Polki. Redakcja nie zdecydowała się na publikację nagrania, tłumacząc to jego "drastycznością". Z zapisanych fragmentów wynika jednak, że w czasie tej korespondencji ma pojawiać się krzyk, a kontroler nagle przestaje odpowiadać.