W kolejnym kraju zablokują granicę z Ukrainą

Podobne protesty jak w Polsce organizowali również przewoźnicy ze Słowacji. Od poniedziałku dołączą do nich również Węgrzy. Akcja rozpocznie się 11 grudnia w pobliżu skrzyżowania autostrady w miejscowości Győröcske. To droga prowadząca do przejścia granicznego Czop-Záhony. Związek Węgierskich Przewoźników Samochodowych powiadomił w piątek, że protestujący otrzymali już zgodę policji na rozpoczęcie akcji.