Blokada przejść z Ukrainą. Minister zapowiada zmiany

- Chciałbym dodać, że wczoraj Straż Graniczna wystąpiła do strony ukraińskiej z pismem, w którym proponujemy otwarcie dodatkowego pasa dla przewoźników, jeśli chodzi o transport pusty z Ukrainy. To będzie przejście w Dołhobyczowie. To jedna z propozycji i postulatów, jeśli chodzi o rozmowy z przewoźnikami - powiedział Grodecki.