W Kanadzie grozi mu dożywocie. Polska nie zgadza się na ekstradycję

Kryminalni z Sopotu zatrzymali mężczyznę poszukiwanego od 2017 roku przez Kanadę czerwoną notą Interpolu. Oznacza to, że nakaz aresztowania 47-latka trafił do systemów komputerowych organów ścigania wszystkich 196 krajów, które są członkami Interpolu, z informacją, że jest on niebezpiecznym przestępcą.