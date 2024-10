Planował ucieczkę do Włoch. Kulisy zatrzymania "Blachy" przez policję

- Mieliśmy zgłoszenie od kierowcy, który prawdopodobnie widział go, jak wędruje przy jednej z tras. Kiedy auto się zatrzymało, pobiegł do lasu. Łącznie dostaliśmy kilkadziesiąt zgłoszeń. Było też takie, że ktoś się włamał do mieszkania. Ale nic nie zginęło, tylko karma dla zwierząt. Też podejrzewaliśmy, że mógłby to być on. To, że uciekał i ukrywał się przez 10 dni, wskazuje na jego desperację. Mając świadomość, że prawdopodobnie spędzi resztę życia w więzieniu, był na tyle zdeterminowany, że mimo chłodu i głodu potrafił przetrwać - opisuje kulisy ucieczki policjant.