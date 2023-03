"W Hollywood są nikim". Ostre słowa o książęcej parze

Wszystko wskazuje na to, że bliska przyjaźń Sussexów z piosenkarzem to już przeszłość. W swojej autobiografii "Spare" książę Harry ujawnił, że pokłócił się z sir Eltonem w czasie wspólnych wakacji we Francji, na krótko przed tym, jak zdecydował się zrezygnować z funkcji starszego członka rodziny królewskiej. Mimo kilku wzmianek o gwiazdorze w książce, został on pominięty w podziękowaniach na końcu.