W hodowli trzody chlewnej w Wielkopolsce wykryto ognisko ASF. Do wybicia 3 tys. świń

ASF co to za choroba?

ASF, to afrykański pomór świń. Jest to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych oraz dzików. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%.