W Hiszpanii maseczki na ulicach. Polska następna? Lekarz odpowiada

W związku z następną falą zakażeń koronawirusem władze Hiszpanii przywróciły obowiązek zakrywania nosa i ust maseczkami na ulicach. Prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, powiedział w programie "Newsroom" WP, że nakaz noszenia maseczek na otwartej przestrzeni nie ma sensu i uzasadnienia. - Za wyjątkiem sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze skupiskami ludzi na ograniczonej przestrzeni - zastrzegł lekarz. Prof. Flisiak podkreślił, że maseczki są natomiast konieczne w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie ryzyko zakażenia jest największe. Działanie hiszpańskiego rządu nazwał nadmiarowymi. - Nie sądzę, żeby przyniosły one inny efekt niż protesty. To granica, której nie warto przekraczać - mówił gość Agnieszki Kopacz.