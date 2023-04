W Finlandii rusza najpotężniejszy reaktor jądrowy w Europie

Budowa fińskiego reaktora OL3 rozpoczęła się w 2005 roku. Prace pierwotnie miały zakończyć się w 2009 roku. Reaktor Olkiluoto 3 został podłączony do fińskiej krajowej sieci energetycznej w marcu 2022 roku. Po osiągnięciu pełnej mocy we wrześniu ubiegłego roku, miał wejść do produkcji komercyjnej w grudniu, ale start był kilkakrotnie przesuwany w fazie testów. Regularna produkcja ruszyła więc po 14 latach opóźnienia. Pierwsza coroczna konserwacja zostanie zaś przeprowadzona w marcu 2024 r.