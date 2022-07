W domu znaleziono ciała. 4 osoby nie żyją, w tym trójka dzieci

Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o 18.30. Dzwonił do nich zrozpaczony mężczyzna, który wezwał ich pod wskazany adres. Policjanci udali się tam, by sprawdzić stan zdrowia dzwoniącego. Gdy weszli do jednego z domów jednorodzinnego, odkryli zwłoki trojga dzieci.