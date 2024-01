"W dalszym ciągu pełni funkcję". Jest uchwała prokuratorów

Jednocześnie w drugiej z uchwał zgromadzenie prokuratorów PK wyraziło sprzeciw wobec wtorkowego polecenia Bodnara o wstrzymaniu publikacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej i konieczności zgody Prokuratora Generalnego na treści publikowane na tej stronie. Zgromadzenie zobowiązało też Barskiego do umieszczenia obu uchwał na stronie internetowej PK, na której we wtorek po południu zostały one zamieszczone.